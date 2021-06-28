В России нет больных с лямбда-штаммом Covid-19

Специалисты не выявили в России ни одного случая заражения южноамериканским вариантом коронавируса, получившим название «лямбда». В научном центре «Вектор» Роспотребнадзора подтвердили, что этот штамм Covid-19 отличается мутацией в гене S-белка, влияющей на заразность.

«Данный вариант имеет ряд характерных мутаций, которые потенциально могут быть связаны с некоторыми фенотипическими характеристиками вируса, например, с трансмиссивностью и устойчивостью к нейтрализующим антителам», – цитирует специалистов «Интерфакс».

Напомним, Агентство общественного здравоохранения Великобритании завило о росте числа зараженных лямбда-штаммом коронавируса. Этот вариант Covid-19 в конце прошлого года выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 28.06.21

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