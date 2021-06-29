Ученые узнали о новом способе заражения коронавирусом

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе нашли новый механизм проникновения Covid-19 в клетки. Открытие показывает лазейку для вируса в действии антиковидных вакцин и лекарств. Исследование опубликовано на сайте университета.

В начале пандемии ученые установили, что Covid-19 прицепляется к белку ACE2 и с ним проникает в клетки. Современные препараты от коронавируса основаны на блокировке этого белка.

Американские ученые провели исследование не на клетках почек обезьян, как обычно, а на клетках легких человека. Оказалось, что мутировавший вирус смог проникнуть в образец больного раком, у которого белок ACE2 был заблокирован.

Ученые не назвали конкретную мутацию вируса и способ, которым он проник в организм, не задействовав белок ACE2. Но на этот штамм Covid-19 подействовали антитела из вакцины и сыворотки крови переболевших людей.

Исследователи считают свое открытие полезным для других ученых и фармацевтов, потому что оно показало лазейку для коронавируса, которую можно исправить для большей эффективности борьбы с Covid-19.

Напомним, Роспотребнадзор предупредил, что после вакцинации от коронавируса все равно остается риск заразиться. Ученые и врачи признались, что не знают, насколько длительным будет иммунитет у привитых от Covid-19. У переболевших высокий титр антител сохраняется на протяжении восьми месяцев.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 29.06.21

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