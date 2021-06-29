В ВОЗ рассказали, почему не нужно учитывать антитела перед вакцинацией

Люди не должны полагаться на результаты теста на антитела при принятии решения о вакцинации против коронавируса. Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, оценка иммунитета – это сложная задача и «требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий», передает РБК.

«Присутствие определенных антител в «обычных тестах» обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов», – отметила представитель ВОЗ.

Вуйнович подчеркнула, что вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета.

Ранее представитель ВОЗ заявила, что прививать от ковида можно при любом уровне антител – вакцина не навредит человеку.

Ранее ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса. Организация разрешила прививать детей, однако указала, что вакцинировать их – не первоочередная задача, поскольку дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.06.21

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