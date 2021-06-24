ВОЗ разрешила прививать детей от Covid-19

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) признала, что детям можно делать прививки от коронавируса. Обновленные рекомендации опубликованы на ее официальном сайте.

Специалисты отметили, что дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые, и вакцинировать их – не первоочередная задача.

«Если они не входят в группу с высоким риском тяжелого течения Covid-19, их вакцинировать менее срочно, чем пожилых, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников», – говорится в рекомендациях.

ВОЗ одобрила для применения препараты AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, Sinovac и вакцину фирмы Джонсон и Джонсон. Для вакцинации детей старше 12 лет организация рекомендовала применять Pfizer.

В организации отметили, что по остальным препаратам пока «недостаточно данных». Так же ВОЗ отвечала ранее на вопросы о том, можно ли прививать от коронавируса детей.

Как сообщал «Новый День», в Москве в начале июля стартуют клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Для этого отберут 350 человек. 23 июня НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи обратился в Минздрав за разрешением на исследования.

Напомним, Китай первым в мире решил вакцинировать детей старше трех лет. Кубинский Минздрав в начале июня одобрил испытание двух национальных вакцин от коронавируса на детях. Первая волна исследований пройдет на детях 12-18 лет, вторая – 3-11 лет.

Женева, Наталья Рязанова

Женева. Другие новости 23.06.21

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