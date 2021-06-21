Мэрия Москвы анонсировала испытания «Спутник V» на подростках

В Москве в начале июля начнется клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, сейчас проводится предварительный набор добровольцев.

«В начале июля в столице начнется клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Так же, как и до этого для граждан старше 18 лет, исследование будет проходить в три фазы – по уже отработанной технологии», – уточнила Ракова.

Как отметила заммэра, исследованиях примут участие 350 человек, первая и вторая фазы пройдут на базе Морозовской детской городской клинической больницы (ДГКБ) и ДГКБ им. Башляевой, третья фаза – в детских поликлиниках города. «Перед проведением вакцинации в рамках 1 и 2 фазы исследования все подростки пройдут тщательное медицинское обследование, в том числе ПЦР-тестирование. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей больниц. Для вакцинации после введения первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием в течение 48 часов после вакцинации.», – пояснила Ракова.

Сообщается также, что принять участие в исследовании смогут подростки, которые ранее не болели коронавирусом и не имеют противопоказаний. Временным противопоказанием может стать перенесенное за две недели до вакцинации ОРВИ или сделанная за 30 дней прививка от другого заболевания. Подросткам будут вводить препарат «Спутник V», который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 21.06.21

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