На Кубе вакцины от коронавируса испытают на детях

Кубинский регулятор одобрил испытание вакцины от коронавируса не несовершеннолетних гражданах. На такой шаг чиновники пошли из-за роста заболеваемости Covid-19 среди детей.
Клинические испытания двух вакцин национального производства – Soberana 02 и Soberana Plus – на детях и подростках одобрил Центр государственного контроля за лекарствами, оборудованием и медицинскими приборами (CECMED), предает портал Cubadebate. Сначала участие в испытаниях примут подростки возрастной группы от 12 до 18 лет, а затем – дети от 3 до 11 лет.
Прививки кубинскими препаратами Soberana 02 и Soberana Plus поставили тысячам взрослых граждан. Вакцины продемонстрировали безопасность и переносимость.
При этом в последнее время на Кубе фиксируется рост числа заразившихся Covid-19 в возрасте от 3 до 18 лет. Хотя большинство детей переносят заболевание в легкой форме, медиков беспокоят последствия, которые может повлечь у них инфицирование коронавирусом.
Гавана, Зоя Осколкова
Гавана. Другие новости 11.06.21
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