В НИЦ Гамалеи предсказали пятикратный рост смертности от Covid-19

Постоянная мутация коронавируса может привести к росту смертности с 2% до 5% и даже 10%, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Улучшить ситуацию может вакцинация как можно большего числа людей.

«Процент тяжелых летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%. Вакцинация совершенно необходима как профилактическое средство от этого заболевания, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы погасить эпидемический процесс», – цитирует академика ТАСС.

Его заместитель Денис Логунов напомнил, что вирус мутирует при переходе от одного зараженного к другому. Распространяясь между непривитыми людьми, Covid-19 может измениться в штамм, который будет заражать и привитых граждан.

«Огромный процент людей, которые не вакцинированы. Огромная буферная зона для эволюции вирусов, где могут отбираться варианты, которые перекидываются на тех немногих вакцинированных и создают идеальные условия для эволюции вирусов», – сказал Логунов.

Как сообщал «Новый День», за минувшие сутки в России зарегистрирован рекорд по количеству смертей за все время пандемии – 652 человека. Всего в стране умерли 134 545 человек при общем числе заболевших в 5 493 557 человек.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.06.21

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