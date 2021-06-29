Гинцбург признал снижение эффективности вакцин против дельта-штамма Covid-19

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян делать прививку каждые полгода из-за мутаций коронавируса. В центре признали, что «Спутник V» менее эффективен против индийского штамма Covid-19, чем против начального варианта.

«Необходимо вакцинироваться каждые полгода. Вакцинироваться надо и тем, кто переболел, для того, чтобы постоянно иметь высокие титры протективных антител в крови», – сказал Гинцбург во время пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Маски и перчатки останутся в прошлом, если в ближайшие 2-4 месяца 70% россиян сделают прививку от коронавируса, заявил академик. По его мнению, ошибочно считать хорошей защитой заражение Covid-19 в легкой форме. Легкая форма тоже оставляет неприятные последствия для организма, а часто и переходит в тяжелую.

Гинцбург отметил, что 90% новых случаев коронавируса приходится на заражение дельта-штаммом. Заместитель главы центра Денис Логунов добавил, что эффективность вакцин снижается из-за мутаций вируса.

«В отношении штамма «дельта» есть незначительное снижение активности сывороток, примерно 2,6 раза в отношении «Спутник V», – сказал он.

По его словам, зарубежные вакцины стали в 3-5 раз менее эффективны. Он назвал «незначительным» ухудшение действия «Спутник V».

Напомним, Всемирная организация здравоохранении призвала не полагаться на результаты теста на антитела, когда решают, делать ли прививку от коронавируса. Тесты не показывают, являются ли антитела «нейтрализующими», поэтому лучше прививаться.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.06.21

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