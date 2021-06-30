В Роспотребназоре перечислили заболевания постковидного синдрома

Даже после легкого течения Covid-19 наблюдается постковидный синдром. Специалисты выделили 65 заболеваний, которые могут появиться у переболевших пациентов, сообщили в оперштабе по борьбе с вирусом.

«Потеря памяти, бессонница, потеря волос – далеко не полный перечень из 65 нозологий, которые регистрируются после ковида. Только психических и неврологических нарушений в сумме – 15 диагнозов в настоящий момент», – рассказал замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Как сообщал «Новый День», медики предупредили, что коронавирус может спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний, например, ревматоидный артрит, системная красная волчанка и полимиозиты. Врачи выявили случаи суставных синдромов у пациентов, которые перенесли ковид, неважно в легкой или тяжелой форме.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.06.21

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