Ученые описали ранние симптомы для выявления Covid-19

Британские ученые выделили ранние симптомы коронавируса, на которые граждане должны обратить внимание. По мнению специалистов, на ранней стадии Covid-19 уже заразен, но самые известные симптомы еще не наступают, и больные не знают, что им уже пора изолироваться.

Самыми описанными симптомами коронавируса являются жар, сильный кашель и потеря обоняния. Но до этой стадии о заражении могут рассказать другие симптомы, которые вместе с общеизвестными помогут выявить 96% зараженных.

«У многих людей с заболеванием легкой или средней степени тяжести эти симптомы изначально отсутствуют. Чаще всего распространение происходит примерно во время появления симптомов, а прерывание передачи зависит от раннего выявления и изоляции заразных людей», – говорится в статье, опубликованной в журнале BMJ.

Ученые предложили добавить в список симптомов коронавируса головную боль, заложенность носа, сильную утомляемость и слабость, боль в мышцах, насморк, боль в горле и отсутствие вкуса. Если при этих признаках граждане сдадут тест и изолируются, это поможет избежать новой волны госпитализации, уверены британские специалисты.

Ранее ученые из Великобритании назвали стандартные признаки заражения коронавирусом в привитых людей. Чаще всего они жаловались на головную боль, насморк, чихание и боль в горле. На пятой строчке по частоте стоит кашель, особенно у тех, кто получил только одну дозу препарата.

Лондон, Наталья Рязанова

Лондон. Другие новости 01.07.21

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