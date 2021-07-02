Минпромторг призвал металлургов поделиться кислородом с больницами

Первый замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков попросил металлургов сократить потребление технического кислорода для увеличения поставок медицинского кислорода в больницы. Такой призыв прозвучал на совещании 1 июля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к участникам совещания.

Как пояснил один из собеседников издания, в связи с ростом числа заболевших ковидом и увеличения потребности в кислороде Минпромторг предложил проработать возможность временно перераспределить мощности его производителей с целью сократить отгрузку технического кислорода и увеличить производство медицинского для системы здравоохранения.

Ведомство также попросило традиционных производителей технических и медицинских газов, а также меткомпании оперативно предоставить сведения об объемах производства и потребления.

Напомним, 23 июня премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу сформировать необходимый запас кислорода в больницах, а Минфину и Минздраву – обеспечить финансирование закупок необходимых лекарств. Минпромторгу было велено до 30 июня отчитаться перед правительством о принятии необходимых мер.

Стоит отметить, что осенью прошлого года на фоне второй волны коронавируса Минпромторг уже обращался к металлургам за помощью для обеспечения больниц кислородом.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.07.21

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