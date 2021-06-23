В России создают резерв коечного фонда и запас кислорода для больных коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил несколько новых поручений по итогам заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности, губернаторам рекомендовали создать резерв коечного фонда для лечения больных Covid-19, Минфину и Минздраву поручено обеспечить финансирование закупок необходимых лекарств, а Минпромторгу сформировать необходимый запас кислорода в больницах.

Деньги на приобретение лекарственных препаратов для лечения инфицированных коронавирусом выделят из резервного фонда правительства. «Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Все необходимые препараты им выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», – сообщается на сайте кабмина.

Минпромторгу поручено принять меры к формированию необходимого запаса кислорода в больницах и до 30 июня доложить о результатах правительству. Минздрав должен оценить целесообразность перевода федеральных медорганизаций для оказания помощи больным коронавирусом.

Главам регионов кабмин рекомендует обеспечить формирование достаточного резерва коечного фонда, а также продолжать информировать граждан о возможности сделать прививку. «Люди должны получать всю необходимую информацию о том, насколько опасен коронавирус, каковы его последствия, как можно защитить себя и родных от заражения и, конечно, где можно сделать прививки», – сказал Мишустин.

Кроме того, Минздрав, Минобрнауки и Роспотребнадзор должны определиться со сроками, в течение которых сохраняется действие прививки, а также решить вопрос с ревакцинацией тех, кто переболел или привился.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.06.21

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