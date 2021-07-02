ВОЗ призвал тестировать школьников на Covid-19 и отказаться от дистанта

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ призвали правительства не вводить дистанционное обучение в новом учебном году. Специалисты посоветовали использовать каникулы для тестирования учеников, чтобы снизить риск распространения коронавируса в школах.

«Летние месяцы предоставляют правительствам ценную возможность избежать закрытия школ, что пагубно сказывается на образовании, социальном и психическом благополучии детей и молодежи», – сказал глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Обращение опубликовано на сайте ВОЗ.

В ЮНИСЕФ отметили, что дистант сильнее всего влияет на детей из неблагополучных семей, которым и в обычное время нужно больше внимания, чем остальным. Закрытие школ в фонде призвали рассматривать в качестве крайней меры.

В совместном заявлении перечислены меры, рекомендованные для властей ради непрерывности учебного процесса. ВОЗ советует проводить в школах тестирование на Covid-19, чтобы максимально минимизировать распространение вируса. Также усилить антиковидные меры, проводить вакцинацию детей, оптимизировать школьную среду для поддержания здоровья учеников.

Как сообщал «Новый День», ВОЗ одобрила прививки от коронавируса для детей. Специалисты советуют применять одобренные ведомством вакцины: AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, Sinovac и вакцину фирмы Джонсон и Джонсон. Для вакцинации детей старше 12 лет организация рекомендовала применять Pfizer.

Женева, Наталья Рязанова

Женева. Другие новости 02.07.21

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