РПЦ предупредила о замаливании греха отказа от прививки от Covid-19

Отказавшиеся от прививки от Covid-19 россияне берут на себя грех, потому что не думают о других людях. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, многие прихожане приходят каяться, потому что не сделали прививку от Covid-19 себе или близким и стали «невольной причиной гибели людей». Даже те, кто болеет в легкой форме все равно остаются переносчиками болезни.

«Они приходят и говорят: «Как мне теперь с этим жить?». Всю жизнь надо отмаливать совершенный грех. А грех заключается в том, что подумал о себе, но не подумал о другом человеке», – цитирует митрополита РИА «Новости».

Напомним, Минздрав РФ предложил требовать сертификат о прививке от Covid-19 даже при плановой госпитализации россиян. В пакет документов при поступлении в больницу планируется добавить документ о прививке.

По данным портала Gogov.ru, в России на 5 июля полностью привились 17,9 млн человек. Хотя бы один компонент вакцины получили 25,13 млн россиян.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.07.21

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