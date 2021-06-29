Минздрав РФ предложил требовать сертификат о прививке при госпитализации

Минздрав РФ призвал ужесточить правила приема россиян в медучреждения при плановой госпитализации. В пакет документов, необходимых больному, предложено включить сертификат о прививке от коронавируса.

Проект приказа с поправками опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Планируется, что уточненные правила будут действовать для всех медучреждений, оказывающих специализированную медпомощь, в том числе высокотехнологичную.

«В плановой форме представляются сведения о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (при наличии)», – говорится в поправке.

Как сообщал «Новый День», более 10 регионов РФ уже ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий работников. Ряд областей готовы принимать туристов только с сертификатом о вакцинации от Covid-19. Камчатка с июля закроет границы даже для непривитых вахтовиков.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, на 29 июня в стране выявили 5 493 557 больных Covid-19, из них 20 616 – за последние сутки. Число смертей 652 пациентов с коронавирусом стало рекордным.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.06.21

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