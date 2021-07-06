В Турции впервые выявлен штамм дельта-плюс Covid-19

Врачи в Турции зарегистрировали три случая заражения новым штаммом коронавируса, который получил название «дельта-плюс». Это первые случаи заболевания данной разновидностью Covid-19, сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

Все три пациента живут в разных городах и лечатся амбулаторно, то есть у них легкая форма коронавируса.

«Один из них находится в Стамбуле. Его нет в Анкаре. Я не буду называть два других города», – заявил министр в эфире телеканала NTV.

При этом в стране уже 284 больных дельта-вариантом коронавируса в 30 провинциях.

По данным Минздрава Турции, суточная заболеваемость на 5 июля составляла 4678 случаев. За те же 24 часа 1 млн 51 тыс. жителей Турции сделали прививку от коронавируса.

Напомним, 30 июля власти Турции разрешили принимать туристов из России, привитых любой из российских вакцин от коронавируса. Главное условие – сертификат должен быть получен не позже 14 дней до полета.

Стамбул, Наталья Рязанова

Стамбул. Другие новости 06.07.21

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