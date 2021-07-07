ВОЗ предупредила об опасной фазе пандемии Covid-19

Пандемия коронавирусной инфекции находится в очень опасной стадии, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Ситуация усугубляется быстрым распространением новых штаммов Covid-19.
ВОЗ наблюдает прогресс в борьбе с коронавирусом в некоторых странах. Там распространение вируса смогли взять под контроль и даже постепенно отменяют карантинные меры. Но в части стран ситуация намного хуже из-за нехватки средств, и там волнами идут госпитализации и летальные исходы.
«Ситуация усугубляется тем, что по миру распространяются штаммы вирусов, которые вызывают озабоченность. Поэтому мы находимся в очень опасной фазе пандемии», – сказал глава ВОЗ во время брифинга. Его транслировали на сайте организации.
По словам Тедроса Гебрейесуса, единственный выход – максимально обеспечить население мира СИЗ, тестами и вакцинами. То есть страны, взявшие пандемию под контроль должны помочь другим. Глава ВОЗ заявил, что это не благотворительность, а разумное здравоохранение, которое будет направлено на всеобщую пользу.
Накануне в ВОЗ заявили, что ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась «на очень высоком уровне». График заболеваемости за последние пару недель показал, что обстановка в мире с распространением коронавируса значительно лучше, чем два-три месяца назад.
Женева, Наталья Рязанова
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