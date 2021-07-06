В ВОЗ заявили о стабилизации заболеваемости коронавирусом в мире

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась «на очень высоком уровне». Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, график заболеваемости за последние пару недель свидетельствует о том, что в мире наступила «своего рода стабилизация». Сейчас обстановка с распространением коронавируса значительно лучше, чем два-три месяца назад.

При этом Райан подчеркнул, что ситуация в разных государствах заметно отличается. В некоторых странах наблюдается спад заболеваемости, а в ряде других количество новых случаев растет. Это зависит от нескольких факторов, среди которых распространение новых штаммов инфекции, отмена ограничительных мер и увеличение контактов между людьми.

На данный момент в мире зафиксировано свыше 184 млн случаев заражения Covid-19. Жертвами пандемии стали более 3,98 млн человек. Наибольшее число заболевших проживают в США (33,7 млн), Индии (30,5 млн) и Бразилии (18,7 млн). Россия занимает пятую строчку.

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 05.07.21

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