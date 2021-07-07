Регионам предлагают соревноваться за звание «свободный от Covid-19»

Роспотребнадзор предложил проводить конкурс среди регионов России на звание «свободного от Covid-19». Победители будут получать поддержку из бюджета на развитие здравоохранения, следует из проекта постановления. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Организатором конкурса выступит ведомство, там же будут оценивать заявки участников. Правда, в Роспотребнадзоре все еще думают над критериями «свободы» от коронавируса, и в предлагаемом проекте правил конкурса они не указаны.

Победителей из предложенных кандидатов будет определять оперштаб по борьбе с коронавирусом. Там же будут устанавливать форму заявки для участников и сумму поощрения для победителя.

Конкурсы предлагается проводить каждый квартал, но один и тот же регион не сможет победить два раза подряд. Победитель должен будет отчитаться о целевом расходовании средств, полученных из бюджета. При этом субъекты должны будут доказать, что «свободны от Covid-19» и могут участвовать в конкурсе.

Как сообщал «Новый День», в России не снижается уровень суточной заболеваемости и смертности из-за коронавируса. По данным оперштаба, на 7 июля выявлено 23 962 новых случая Covid-19. Суточная смертность второй раз за весь период превысила отметку в 700 – 725 летальных случаев.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.07.21

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