Число умерших от коронавируса за сутки в России вновь превысило 700 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 23 962 новых случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Прирост заболевших снова увеличился после небольшого снижения накануне (23 378 зараженных), следует из данных статистики. Общее число случаев инфицирования в стране достигло 5 682 634.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (+5621). В число регионов – лидеров по числу новых случаев коронавируса также вошли Московская область (+2531), Санкт-Петербург (+1906), Нижегородская (+477) и Воронежская (+388) области.

Число смертей среди заболевших во второй раз за все время превысило отметку в 700. За последние 24 часа от коронавируса скончались 725 пациентов. Наибольший прирост числа умерших зафиксирован в Санкт-Петербурге (107), в Москве (104), Иркутской области (28). За все время пандемии в России скончались 140 041 человек с подтвержденным ковидом.

Полностью излечились от инфекции за прошедший день 20 067 человек, а за весь период – 5 121 919.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 153,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 473 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 987 135 человек

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.07.21

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