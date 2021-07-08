Смертность от Covid-19 в РФ снова выросла: 734 летальных исхода за сутки

За минувшие сутки в России скончались 734 больных коронавирусом. Смертность оказалась выше, чем в предыдущий день – 725 летальных исходов. Пациентов с Covid-19 стало больше на 24 818 человек за последние 24 часа, сообщили в оперштабе по борьбе в коронавирусом.

Суточный рост заболеваемости превысил уровень 7 июля на 856 случаев. Новые пациенты с Covid-19 выявлены во всех российских регионах. Общее число больных в стране достигло 5 707 452 человек, а летальных случаев – 140 775.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (6040) и Подмосковье (2581), Санкт-Петербурге (1937) и Нижегородской области (495). Еще в 31 регионе число новых пациентов с Covid-19 превысило 200 человек за сутки.

В регионах с традиционно низкой суточной заболеваемостью увеличился прирост новых случаев коронавируса. На Чукотке за сутки выявили 10 больных, в Ненецком АО – 13, в Магаданской области – 25, в Еврейской АО – 29, в Северной Осетии-Алании – 32 человек.

«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 21 336 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 5 143 255 человек», – добавили в оперштабе.

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в мире зарегистрировали 468 047 новых случаев Covid-19. Общее число заболевших во всех странах достигло 185 057 096 человек.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.07.21

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