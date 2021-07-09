Саратовский Минздрав запретил секс после прививки от Covid-19

Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер добавил интим в список того, чего не стоит делать после вакцинации от коронавируса. Его слова вызвали среди саратовцев волну недовольства условиями прививочной кампании.

Во время брифинга чиновника спросили, не относится ли запрет на физические нагрузки после прививки и к интимной близости. Денис Грайфер ответил утвердительно.

«Секс – это очень энергозатратное занятие. Повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации», – цитирует замминистра портал «Репортер 64».

Саратовцы оставили множество возмущенных комментариев под новостью в соцсети. Запрет на интимную жизнь многим пришелся не по душе.

«Да что ж такое! Может, не прививаться?», «Пить нельзя, теперь еще и секс запретили – не для людей эту вакцину делали!», «А если по-быстрому всё сделать, тогда можно?» – написали пользовали соцсети.

Напомним, в конце июня Роспотребнадзор дал рекомендации, как вести себя после прививки от коронавируса. В первые три дня после вакцинации специалисты посоветовали отказаться от спиртного, физических нагрузок и перегрева в бане или сауне.

Саратов, Наталья Рязанова

Саратов. Другие новости 09.07.21

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