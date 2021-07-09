Попова назвала страны, откуда завозят дельта-штамм Covid-19

Россияне привозят индийский штамм коронавируса из стран Европы, США и Мальдив, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ряд европейских стран уже объявили, что заражение дельта-вариантов превысило 70%.

«Это несколько европейских стран, которые сейчас точно абсолютно показывают, что у них уже до 70-90% имеет место его распространение. И Соединенные штаты», – назвала Попова источники дельта-штамма для завоза в Россию, отвечая на вопрос Наили Аскер-заде.

Отрывок из интервью опубликован в телеграм-канале журналистки.

Также глава Роспотребнадзора заявила, что россияне привозят индийский штамм коронавируса с Мальдив, куда ездили вместо Турции и Египта.

Напомним, в Центре им. Гамалеи признали, что «Спутник V» менее эффективен против индийского штамма Covid-19, на который уже приходится 90% новых случаев заражения. Но это ухудшение назвали незначительным, поскольку количества антител достаточно, чтобы препарат был эффективен.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 09.07.21

У жительниц Норвегии выросла грудь после прививки от коронавируса. / Саратовский Минздрав запретил секс после прививки от Covid-19. / Мошенники начали заманивать россиян бонусами за вакцинацию. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»