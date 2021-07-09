Попова: привитые от Covid-19 не распространяют вирус

Привившийся от коронавируса человек уже не является заразным, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. После полной вакцинации заболевает малый процент, и он уже не передает вирус другим.

«После полного комплекса прививок заболевают в 0,7% случаев от общего количества привитых. При этом люди не болеют тяжело», – сказала Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

Среди тех, кто получил только первую дозу вакцины, число заболевших будет больше, потому что у них еще не сформировался иммунитет. Но даже если привитый человек заболеет, он не сможет заразить других.

«Привитый человек вирус не распространяет», – заявила глава Роспотребнадзора.

Она допустила, что бывают «исключительные случаи», но они бывают редко.

В том же интервью Анна Попова призвала привить все население России для лучшей эффективности борьбы с коронавирусом. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобную ситуацию идеальной, но труднодостижимой.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 09.07.21

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