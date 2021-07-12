В России выявили 25 140 новых случаев Covid-19 за сутки

За минувшие сутки в России зарегистрировали 25 140 новых больных Covid-19. Общее число заболевших в стране достигло 5 808 473 человека, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В последние 24 часа ни один человек не заболел Covid-19 на Чукотке, в остальных регионах наблюдается прирост новых случаев. Больше всего новых пациентов с коронавирусом в Москве (5403), Подмосковье (2566), Санкт-Петербурге (2029). Пятерку антилидеров замыкают Нижегородская (522) и Свердловская (464) области.

В регионах с традиционно низкой заболеваемостью число новых случаев превышает 20. Только в Ненецком АО выявили 12 новых больных коронавирусом. В Магаданской области – 24 новых случая, Еврейской АРО – 30, Адыгее – 37.

«Также за сутки зафиксировано 710 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 143 712 человек», – говорится в сообщении оперштаба.

Число выздоровевших после Covid-19 почти на тысячу человек меньше, чем в предыдущий день: 16 429 человек против 17382 накануне. За весь период в России было 5 216 648 выздоровевших пациентов.

По данным Роспотребнадзора, на 12 июля в мире суточный прирост больных Covid-19 в мире составил 368 632 человека. С начала пандемии выявлено 186 847 550 случаев коронавируса во всех странах.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.07.21

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