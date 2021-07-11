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Воскресенье, 11 июля 2021, 13:10 мск

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Снова плюс 25 тысяч: заболеваемость коронавирусом в России остается высокой

В России за последние сутки выявлено 25 033 новых случая COVID-19 в 85 регионах. При этом смертность от последствий заражения инфекции также держится вблизи рекордных значений – за сутки умерли 749 пациентов.

Согласно данным оперативного штаба по противодействию коронавирусу, больше всего летальных исходов зафиксировано в Москве (110) и Санкт-Петербурге. В остальных регионах эти показатели в разы меньше. Например, на третьем месте в этом списке Нижегородская область, где умерли 29 человек.

Самый высокий уровень заболеваемости также остается в Москве (+5 410 новых случаев), Московской области (+2 511) и Санкт-Петербурге (2 007).

Суточный уровень заболеваемости коронавирусом в регионах РФ

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 5 783 333 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 200 219.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 155,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки – 594 тысячи.

Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 118 118 человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.07.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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