Врачи назвали главные медотводы для прививки от Covid-19

Медицинским основанием для отказа от вакцинации против коронавируса могут быть тяжелая аллергическая реакция или гиперчувствительность к компонентам препаратов. Хронические заболевания – не повод, чтобы не делать прививку от Covid-19, рассказали врачи РБК.

Медики учитывают анафилактический шок или отек Квинке, которые ранее случались после прививки. Россияне с подобными реакциями могут получить медотвод у аллерголога, которых их наблюдает. Любые пищевые и прочие аллергии не учитываются, потому что вакцины гипоаллергенны.

Врач может запретить делать прививку от Covid-19, если когда-то у гражданина был сильный жар (выше 40°С) или отек (более 8 см), покраснение в месте укола вакциной.

Россияне могут получить медотвод из-за обострения хронических заболеваний, но он будет временным, на две-четыре недели. На тот же срок могут отложить заболевшие ОРВИ. И те, кто нуждается в консультации узкого специалиста в связи с принимаемыми лекарствами или системными заболеваниями.

Напомним, в оперштабе Москвы разъяснили, что высокий уровень антител не причина для отказа от вакцинации. Переболевшие Covid-19 россияне могут отложить прививку на полгода, но ее все равно лучше сделать.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.07.21

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