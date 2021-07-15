ВОЗ объявила о третьей волне Covid-19 в мире

Эпидемиологическая ситуация в мире резко изменилась, почти во всех региона растет число новых случаев коронавируса. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал это началом третьей волны Covid-19.

«Мы находимся на ранней стадии третьей волны. Прошлая неделя стала четвертой подряд, когда выявили рост числа случаев Covid-19 во всем мире. Рост отмечен во всех, кроме одного, из шести регионов ВОЗ», – сказал Гебрейесус на заседании комитета по ЧС с коронавирусом. Стенограмма его речи опубликована на сайте организации.

По данным ВОЗ, также растет число смертей от коронавируса, хотя этот показать 10 недель шел на спад.

Глава ВОЗ напомнил, что вирус мутирует и постоянно появляются новые его варианты. Штамм «Дельта» распространился уже на 111 стран и, вероятно, уже стал доминирующим среди других вариантов Covid-19.

«Вариант «Дельта» стал одним из основных факторов нынешнего увеличения передачи», – заявил Гебрейесус.

По его мнению, росту заболеваемости способствовали и частичная отмена карантинных мер в некоторых странах, открытые границы и непоследовательность национальных властей в применении антиковидных мер.

Ранее ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом. Но Тедрос Гебрейесус назвал этот период опасной стадией, потому что некоторые страны начали снимать антиковидные ограничения, а в других эпидемия не угасала, что поставило под угрозу здравоохранение в мире в целом.

Женева, Наталья Рязанова

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