«Яблоко» потребовало объявить локдаун из-за Covid-19

Партия «Яблоко» потребовала объявить локдаун на фоне роста заболеваемости и смертности от коронавируса. Политики предложили на две недели закрыть все предприятия, но продолжать выдавать зарплаты.

«Принятые правительством меры по сдерживанию эпидемии недостаточны. Никакие частичные ограничения не дают того же ощутимого и быстрого эффекта, как тотальный локдаун», – говорится в сообщении партийной пресс-службы.

Председатель партии Николай Рыбаков потребовал «срочно ввести режим оплачиваемых нерабочих дней на 2 недели (с возможностью его продления еще на неделю)».

Политик призвал оплачивать нерабочие дни прямо из бюджета, чтобы не разорить бизнес. А самозанятым, ИП и МСП, а также свободным художникам компенсировать не только зарплату, но и аренду, и даже часть выпадающих доходов. Рыбаков предложил взять деньги из Фонда национального благосостояния.

Как сообщал «Новый День», 62,3% опрошенных российских предпринимателей уже подготовились к новому локдауну. 28% считают, что смогут работать дистанционно без потерь для бизнеса несколько месяцев, а 23,5% – даже бессрочно.

Саратов, Наталья Рязанова

Саратов. Другие новости 15.07.21

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