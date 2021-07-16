Попова назвала стабильной ситуацию с Covid-19 в стране

Заболеваемость коронавирусом растет медленнее, ситуация начала стабилизироваться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она признала, что в субъектах эпидемиологическая обстановка остается тяжелой.

«Эпидемиологическая ситуация в регионах остается напряженной, но за прошедшие пять суток и на предыдущей неделе мы видим определенную стабилизацию, наметившееся замедление темпов прироста заболеваемости», – пояснила Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Стенограмма опубликована на сайте правительства РФ.

Выступая перед Поповой, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с Covid-19 напряженная.

«Несмотря на некоторое замедление прироста заболеваемости в ряде регионов, в целом по стране рост пока есть. В стационарах на лечении 191 тыс. человек. Рост числа госпитализированных за неделю составил 9,5%, пациентов, которым нужны ИВЛ, – 7,5%», – рассказал министр.

Как сообщал «Новый День», суточная заболеваемость в России на 16 июля составила 25 704 случая, смертность – 799 случаев. Всего в стране выявили 5 907 999 больных Covid-19.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.07.21

Снова очереди: екатеринбуржцы сотнями стоят за вакциной от Covid-19 (ФОТО). / Предприятия в Хакасии получат паспорта коллективного иммунитета. / «Видим улучшение»: в московском регионе отменяются QR-коды. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»