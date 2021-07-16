В России четвертый день подряд растет смертность от коронавируса

В России четвертые сутки подряд обновляется максимум смертей от коронавируса. За последний день скончались 799 пациентов с Covid-19. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

За минувший день в стране выявили 25 704 зараженных коронавирусом. Новые заболевшие есть во всех 85 регионах. Суточный прирост вырос до 0,44%. Нарастающим итогом зарегистрировано 5 907 999 случаев Covid-19.

Больше всего новых больных выявили Москве – 5382, Московской области – 2484, Санкт-Петербурге – 1948, Нижегородской области – 529 и Красноярском крае – 481.

С каждым днем растет и число летальных исходов среди инфицированных. За последние 24 часа умерли 799 зараженных. Это максимальный показатель за все время пандемии. Коронавирус стал причиной смерти 105 пациентов в Москве и 101 в Санкт-Петербурге. За весь период жертвами Covid-19 в России стали 146 868 человек.

Тем временем, из больниц выписали 21 932 выздоровевших. За весь период – 5 300 908. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остается 1 млн 142 тыс. 271 инфицированный.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.07.21

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