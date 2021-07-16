В Кремле назвали условие признания иностранных вакцин от Covid-19

Признание вакцин других стран должно быть взаимным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российская сторона ждет симметричных шагов от других стран.

«Здесь необходимо встречное движение. Мы не можем просто ставить наших граждан, которые также испытывают большие проблемы при путешествиях за границу, в дискриминированное положение», – цитирует Пескова RT.

Представитель Кремля добавил, что пока у них нет решения этой проблемы.

Как сообщал «Новый День», Шереметьевский профсоюз летного состава попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина разрешить иностранным вакцинам от коронавируса зайти на российский рынок. Это избавило бы пилотов от постоянных ПЦР-тестов ради работы.

В России разработаны четыре вакцины, но ни одна из них пока не одобрена Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством по медикаментам.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.07.21

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