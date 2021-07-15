Пилоты попросили правительство РФ завезти иностранные вакцины от Covid-19

Использование иностранных вакцин от коронавируса в России избавит воздушные экипажи от постоянных ПЦР-тестов в связи с работой, заявили в Шереметьевском профсоюзе летного состава (ШПЛС). Летчики попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина разрешить созданным в других странах препаратам от Covid-19 зайти на российский рынок.

«Просим вас разрешить и ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок», – цитирует письмо издание «Ведомости». Пока ни одну российскую вакцину не признали в ВОЗ и ЕМА, пилотам приходится «непрерывно» сдавать ПЦР-тесты, чтобы совершать международные рейсы.

В профсоюзе считают, что использование иностранных вакцин поможет возобновить авиасообщение с другими странами. А это вместе с другими мерами выведет авиаотрасль из кризиса.

Напомним, Минздрав РФ одобрил четыре российские вакцины от коронавируса: «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт». Документы на регистрация были отправлены в ВОЗ и ЕМА в начале года, но ведомства пока не ответили. В Кремле заявили, что регистрация идет медленно из-за влияния политических причин.

8 июля Евросоюз предложил Минздраву РФ обсудить присоединение к программе Covid-сертификатов. ЕС готов признать прививочные сертификаты из России, что облегчит туристам пересечение границ. Власти России положительно оценили инициативу, но решение пока не принято.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.07.21

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