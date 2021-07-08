ЕС готов обсудить с Россией взаимное признание Covid-сертификатов

Евросоюз обратился с Минздрав РФ с предложением обсудить присоединение к программе Covid-сертификатов. Взаимное признание сертификатов о прививке от коронавируса поможет российским туристам, уверены в ЕС.

Посол ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что документы о европейских сертификатах позволяют принимать в систему сертификаты третьих стран. Одной из них могла бы стать Россия.

«Нужно выработать какие-то решения, в частности об эквивалентности между нашими сертификатами. Нормативно-правовая база предполагает, что эквивалентами могут признаваться другие сертификаты, выпущенные в третьих странах», – цитирует посла «Интерфакс».

Руководство ЕС уже обратилось в Минздрав РФ с предложением начать переговоры по этому вопросу. Маркус Эдерер признал, что присоединение России к программе цифровых сертификатов было бы «полезным».

«В случае успеха мы можем смягчить проблемы, которые возникают у российских путешественников», – добавил европейский дипломат.

Напомним, 9 июня Европарламент одобрил введение цифровых Covid-сертификатов, а с 1 июля они начали действовать на территории ЕС. Они содержат в себе информацию о прививке от коронавируса, результатах тестов и данные о перенесенных заболеваниях. Граждане могут получить «EU covid» в виде QR-кода в электронном или распечатанном виде.

Сейчас европейские страны отказываются принимать туристов из России, поскольку ни одна российская вакцина до сих пор не прошла регистрацию в ВОЗ или ЕМА. Сроки завершения процедуры пока неизвестны.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.07.21

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