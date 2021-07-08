Франция просит Евросоюз не признавать российские вакцины от коронавируса

Франция выступает против признания Евросоюзом вакцин от коронавируса, разработанных в России и Китае. В то же время в Италии надеются на скорейшее одобрение российского препарата «Спутник V».

Госсекретарь при французском Министерстве иностранных дел Клеман Бон считает, что доступ на территорию Франции должен быть открыт только тем, кто привит проверенным препаратами. Дипломат посоветовал странам-партнерам отказаться от препаратов против Covid-19 от России, Китая и ряда других стран. «Будьте осторожны, скажите «нет» этим вакцинам», – заявил Бон в эфире телеканала France 2.

Госсекретарь отметил, что на данный момент во Франции и в странах Европы официально признали только четыре вакцины. Речь идет о препаратах производства Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

В то же время посол Италии в Москве Паскуале Терраччано рассчитывает на скорейшее одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (EMA). «Я надеюсь, что эта процедура [одобрение российской вакцины EMA] завершится успешно и как можно скорее, и тогда вакцинированные «Спутником» граждане тоже смогут получить так называемый зеленый европейский паспорт», – сообщил дипломат в интервью газете «Известия».

Терраччано отметил, что Италия не может признать российскую вакцину без ободрения на уровне Евросоюза, для этого необходимо ввести режим чрезвычайной ситуации. «Сейчас таких условий нет, ситуация уже под контролем, в Италии есть доступные вакцины, а значит, нет и повода отступать от европейских правил», – объяснил посол.

Напомним, «Спутник V» пока не прошел процедуру одобрения EMA. В начале марта стартовала процедура последовательной экспертизы вакцины. Недавно стало известно, что эксперты ЕМА закончили инспекцию производственных площадок в России, и теперь ожидаются дополнительные документы.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 08.07.21

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