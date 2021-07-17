Кубинская вакцина дала 100%-й результат на тяжелых формах Covid-19

Кубинские ученые заявили о хороших результатах третьей фазы испытаний национальной вакцины от коронавируса. Препарат Abdala показал эффективность в 100% против тяжелых форм Covid-19, пишет Prensa Latina.

Глава Центра генной инженерии и биотехнологии Марта Айала назвала отличными результаты испытаний и отметила, что ни один привитый пациент не умер от коронавируса. Чтобы закрепить результат, ученые расширят фокус-группу до 300 тыс. человек.

Во время второго этапа тестирования вакцина была эффективна на 92,28% против симптоматического протекания болезни у пациентов.

Как сообщал «Новый День», власти Кубы в срочном порядке одобрили вакцину Abdala Two для сдерживания роста заболеваемости. Это решение было принято на фоне протестных акций, который начались 11 июля в нескольких кубинских городах из-за сложной эпидобстановки в стране. Протестующие были недовольным антиковидными мерами.

Гавана, Наталья Рязанова

Гавана. Другие новости 17.07.21

В России выявили 25,1 тыс. новых случаев Covid-19 за сутки. / Выявляемость коронавируса в Крыму превысила 400 случаев в сутки. / В Челябинской области за сутки выявлен 291 случай коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»