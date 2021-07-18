Собянин заявил об эффективности вакцин против дельта-штамма Covid-19

Российские вакцины от коронавируса показали высокую эффективность против дельта-штамма, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его мнению, именно действенность препаратов и массовая вакцинация помогли улучшить ситуацию с коронавирусом в столице.

«Мы знаем, сколько человек болели, как тяжело, были ли госпитализированы. Это знание дает вывод, что вакцинация помогает. Мы имеем дело с новым штаммом, с дельтой, вакцина достаточно эффективна против этого заболевания», – сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». Видео опубликовано на сайте столичной мэрии.

Шесть тысяч коек, ранее отданных под больных коронавирусом, возвращают для помощи плановым больным. Мэр Москвы отметил, что это следствие того, что москвичи массово прививаются.

«За предыдущие полгода были вакцинированы 1,7 млн москвичей. За последний месяц к ним прибавились еще два миллиона. От недели к неделе все меньше количество вновь заболевших, меньше количество госпитализаций», – пояснил Сергей Собянин.

Напомним, с 19 июля московские кафе и рестораны снова смогут работать в ночное время и принимать гостей без QR-кодов. Жителям и гостям столицы снова будут доступны фудкорты, детские игровые комнаты и мероприятия в развлекательных заведениях.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.07.21

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