Собянин разрешил ресторанам работать по ночам

В Москве с 19 июля кафе и ресторанам разрешат работать в ночное время. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин. В документе также оговаривается смягчение ограничений для массовых мероприятий и посещения детских комнат.

«Возобновляется оказание гражданам услуг общественного питания (в том числе в фудкортах, а также в период с 23.00 до 6.00)», – говорится в указе.

Кроме того, с понедельника в столице разрешат посещение детских игровых комнат и проведение мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке.

Указ также отменяет ограничение по количеству одновременно присутствующих посетителей при проведении мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Москве с 19 июля будет отменена система обязательных QR-кодов в заведениях общепита. Тем не мнее, как отмечается в указе Собянина, такая пропускная система может сохраниться по решению владельцев кафе и ресторанов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.07.21

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