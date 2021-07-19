Почти на 400 случаев снизился суточный прирост больных Covid-19 в России

Суточная заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться. За минувшие сутки выявили 24 633 новых случая Covid-19, что на 385 меньше предыдущего дня (25 018). Суточная смертность составила 719 летальных случаев, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 982 766 человек в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончалось 149 138 человек», – говорится в сообщении, опубликованном в соцсети.

Пятерка антилидеров по заболеваемости среди регионов осталась та же. Суточный прирост больных заметно снизился только в столице: на 350 человек. Так, в Москве зарегистрировали 4007 новых больных Covid-19, в области – 2504, Санкт-Петербурге – 1938, Нижегородской области – 531, Красноярском крае – 492.

Только одного нового больного Covid-19 выявили на Чукотке – это единственный регион, где за сутки заболело менее 10 человек. В Ненецком АО – 15 новых случаев, Магаданской области – 27, в Еврейской АО и Адыгее – по 40.

«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 18 764 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 5 359 995 человек», – добавили в оперштабе.

По данным Роспотребнадзора, в мире зарегистрировано 190 429 630 заболевших коронавирусом, из них 439 754 случая выявили за минувшие сутки.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.07.21

В Екатеринбурге осталось три торговых центра, где ставят первую прививку от Covid-19. / Число инфицированных коронавирусом в Крыму превысило 55 тысяч. / Специалисты рассказали, как без ошибок сдать тест на антитела к Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»