Covid-19 стал поражать легкие вдвое быстрее

Течение заболевания у новых штаммов коронавируса изменилось по сравнению с изначальным вариантом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Теперь поражение легких развивается уже на третьи сутки.

«Раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам. Сегодня выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам. Это нужно учитывать и при назначении терапии», – сказал глава Минздрава в интервью Наиле Аскер-заде.

Фрагмент интервью опубликовано в телеграм-канале телеведущей.

Михаил Мурашко добавил, что мутации изменили и скорость передачи вируса и его симптомы.

«Распространение стало более быстрым. И по симптоматике есть изменения: встречаются иногда кишечные проявления, чаще проявления, сходные с ангиной», – пояснил министр.

Как сообщал «Новый День», ВОЗ предупредила о возросшей заразности дельта-варианта коронавируса. От каждого заболевшего могут заразиться до восьми человек, то есть дельта-штамм вдвое заразен, чем альфа-вариант.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.07.21

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