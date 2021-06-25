ВОЗ предупредила о повышенной заразности дельта-штамма Covid-19

Дельта-вариант коронавируса вдвое более заразен, чем изначальный штамм, выявленный в Китае. От каждого заболевшего могут заразиться до восьми человек, предупредила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

«Дельта-вариант вдвое заразен, чем альфа-вариант. Один инфицированный человек может передать вирус и двум людям и четырем, шести, восьми. Вероятно штамм «Дельта» скоро станет доминирующим, как совсем недавно был распространен вариант «Альфа», – сказала Сваминатан. Видел опубликовано на официальной странице ВОЗ в соцсети.

Эксперт добавила, что все одобренные организацией вакцины содержат достаточно антител, чтобы справиться со штаммом «Дельта».

Напомним, дельта-вариант был выявлен в Индии и за несколько месяцев распространился на многие страны мира. Почти 90% больных Covid-19 в Москве инфицированы индийским штаммом.

Врачи в Индии выявили новую разновидность коронавируса – «Дельта-плюс», который даже более заразен, чем дельта-вариант. Пока зарегистрировано более 40 случаев заражения новым штаммом, один человек умер.

Женева, Наталья Рязанова

Женева. Другие новости 24.06.21

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