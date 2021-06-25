Израиль возвращает масочный режим из-за всплеска Covid-19

В Израиле с полудня 25 июня, вновь вводится масочный режим в помещениях. Ограничительная мера возвращается из-за роста числа заражений коронавирусом. Об этом говорится в заявлении минздрава страны.

В Израиле растут опасения по поводу распространения индийской мутации Covid-19 («дельта» по классификации ВОЗ), которая, как считается, является причиной 70% новых случаев заболевания в стране за последние недели, пишет издание The Times of Israel. По оценке ВОЗ, эта разновидность коронавируса вдвое более заразна, чем изначальный штамм, выявленный в Китае.

По информации минздрава, к 18:00 четверга, 24 июня, в Израиле было выявлено 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым высоким ежедневным показателем за несколько месяцев.

Согласно последним официальным данным, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 219 случаев Covid-19, тогда как 18 июня, было выявлено 22 заболевших. Таким образом, за неполную неделю суточная заболеваемость выросла в 10 раз.

Власти Израиля призывают жителей страны отказаться от поездок за границу, в особенности с непривитыми детьми. Израильтянам также рекомендуют сдавать ПЦР-тест вне зависимости от наличия прививки, если они контактировали с инфицированным человеком.

Как отметил уполномоченный по борьбе с коронавирусом Нахман Эш, хотя большинство взрослого населения в Израиле привито, и в стране один из самых высоких показателей вакцинации в мире (63,7%), эти цифры все еще далеки от показателя в 80%, который, по его словам, позволит сформировать коллективный иммунитет у израильтян.

Чиновник заявил также, что невозможно предотвратить проникновение в страну новых мутаций коронавируса, если правительство не решит полностью закрыть границы.

Напомним, что с 1 июня в Израиле были отменены почти все ковид-ограничения. С 15 июня жителям разрешили не носить маски в помещениях.

Тель-Авив, Наталья Петрова

Тель-Авив. Другие новости 25.06.21

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