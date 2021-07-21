Вакцина Sinopharm в разы хуже действует на дельта- и бета-штаммы Covid-19

Вакцина китайской фирмы Sinopharm показала пониженную эффективность против индийского и африканского штаммов коронавируса. По уровню действия на эти варианты Covid-19 препарат близок к естественному иммунитету, передает Channel News Asia со ссылкой на исследование.

Ученые изучили образцы крови больных коронавирусом со Шри-Ланки. При заражении дельта-вариантом Covid-19 уровень антител после прививки падал в 1,38 раза по сравнению с начальным вариантом вируса. А у больных бета-вариантом, зарегистрированном в Южной Африке, – в 10 раз.

Специалисты отметили, что уровень антител не опускался ниже, чем у людей с естественным иммунитетом, то есть переболевших Covid-19.

Напомним, в Центре им. Гамалеи признали, что эффективность вакцины «Спутник V» при дельта-штамме коронавируса в 2,6 раза меньше, чем при первоначальном варианте. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об эффективности российских вакцин от коронавируса даже против дельта-варианта вируса.

Пекин, Наталья Рязанова

Пекин. Другие новости 21.07.21

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