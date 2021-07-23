Минздрав посоветовал провериться на тромбы после перенесенного Covid-19

Для 20-30% переболевших постковидный синдром может обернуться тромбами. Минздрав РФ посоветовал россиянам, победившим коронавирус, пройти углубленную диспансеризацию, чтобы вовремя выявить проблему.

«Лица, переболевшие Covid-19, имеют симптомы, которые могут в последствии вызывать осложнения и отклонения в деятельности различных систем органов: тромбозы 20-30%, одышка 31,7%, кашель 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7%», – говорится в оставленной министерством памятке.

Постковидным синдром называют стойкие симптомы и осложнения, которые могут появиться даже через месяц и не излечиваться долгое время.

Напомним, с 1 июля россияне, переболевшие коронавирусом могут пройти углубленную диспансеризацию. Нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом.

Как сообщал «Новый День», в Екатеринбурге углубленную диспансеризацию планируют провести осенью. Обратившимся за этой услугой отказывают на том основании, что у медиков очень большая нагрузка.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.07.21

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