Власти РФ отказались от обязательной вакцинации для допуска детей к учебе

Минздрав не намерен вводить обязательную вакцинацию от Covid-19 для учеников и студентов перед началом учебного года. Наличие прививки не станет условием для допуска к учебе, сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению мы не планируем», – цитирует министра «Интерфакс».

Он отметил, что роста заболеваемости коронавирусом среди детей не наблюдается. Но поприветствовал совершеннолетних студентов, которые решили сделать прививку от Covid-19.

«Пройти вакцинацию перед началом учебного года для лиц старше 18 лет – это правильная позиция», – одобрил Мурашко.

Напомним, ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали правительства отказаться от дистанционного обучения в новом учебном году. Они посоветовали проверить учащихся на Covid-19 и привить их перед началом учебы, чтобы снизить риски закрытия школ.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 23.07.21

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