В «Векторе» назвали примерный срок окончания пандемии

Человечеству придется бороться с коронавирусом еще и в 2022 году, заявил глава филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов. Он уверен, что сроки окончания пандемии зависят от скорости вакцинации.

Вирусолог осторожно подошел к вопросу сроков победы над пандемией.

«При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить», – цитирует Семенова РИА «Новости».

Но если люди в мире привьются от Covid-19 быстрее, то и пандемия закончится раньше, уверен вирусолог. Он привел в пример вспышку гонконгского гриппа, коллективный иммунитет от которого создавался в течение двух-трех лет.

Как сообщал «Новый День», глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о третьей волне коронавируса с мире. Он отметил, что распределение вакцины по миру неравномерно и ни одна страна не будет в безопасности от Covid-19, пока не угаснут все очаги заболевания.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 28.07.21

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