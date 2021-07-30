Вернувшимся из-за границы россиянам продлили срок сдачи ПЦР-теста

Роспотребнадзор продлили срок проверки на коронавирус для россиян, побывавших за границей. Теперь они могут загрузить результат тестирования в течение четырех дней, следует из постановления главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Документ опубликован на портале правовой информации.

С 30 июля срок внесения данных на портал госуслуг увеличился с трех до четырех дней. Вернувшиеся из-за границы россияне должны за это время сдать тест на Covid-19 или уведомить, что прошли вакцинацию либо в течение полугода переболели коронавирусом.

До внесения данных туристы должны оставаться в самоизоляции дома.

Как сообщал «Новый День», 6 июля Роспотребнадзор уже менял правила въезда на территорию РФ: было отменено двукратное тестирование на Covid-19 для привитых или переболевших россиян, вернувшихся из-за границы.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.07.21

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