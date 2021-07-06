Роспотребнадзор внес изменения в правила въезда на территорию России

Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование на COVID-19 для привитых или переболевших коронавирусом россиян при возвращении на родину из-за границы. Об этом говорится постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой.

Согласно этому документу, для вакцинированных граждан после возвращения в Россию ПЦР-тест не требуется. Непривитые и не болевшие коронавирусом россияне должны пройти тест один раз в течение трех дней со дня прибытия в страну, а до получения результата соблюдать изоляцию.

Кроме того, изменения касаются иностранных граждан и лиц без гражданства. «Граждане государств-членов Евразийского экономического союза и Таджикистана с 10 июля 2021 г., а граждане Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Туркмении – с 1 сентября при пересечении государственной границы РФ подтверждают наличие отрицательного результата лабораторного исследования материала, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ, на COVID-19 методом ПЦР с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19», – говорится в постановлении.

Постановление вступит в силу завтра.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 06.07.21

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