Академик назвал причины устойчивости некоторых к Covid-19

Российские ученые нашли разгадку невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу. Не заражаются люди с особыми генами, высоким содержанием лимфоцитов в крови и особого белка – интерферона-альфа.

Иммунная система производит интерферон-альфа в ответ на вторжение вируса. Это вещество может остановить Covid-19 в самом начале заражения.

«Коронавирус проникает в организм через верхние дыхательные пути, через слизистую оболочку, прежде всего, носа и глотки… Интерферон-альфа работает, нейтрализуя вирусные частицы, которые еще не проникли в клетку», – рассказал академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в интервью «Известиям».

Помогает организму бороться с коронавирусом и уровень лимфоцитов, главных клеток иммунной системы. При хорошем абсолютном уровне лимфоцитов в крови человек мене восприимчив к Covid-19.

Уровень лимфоцитов долгое время остается низким у людей, переболевших коронавирусом. Поэтому сохраняется высокий риск других инфекций и заболеваний.

Кроме того, у некоторых людей врожденная устойчивость к SARS-CoV-2. Чаще всего помогающие не заразиться гены встречаются у жителей Северо-Запада. Но подобных маркеров может быть много, и специалисты только начали их изучать.

Эти факторы не абсолютны, их действие зависит от факторов восприимчивости, например, уровня стресса. При небольшом стрессе защитные системы организма активизируются, а если стресс сильный или хронический, иммунитет ослабляется.

Напомним, молекулярный биолог пояснил, что дельта-штамм из-за своей высокой заразности и скорости действия поражает больше людей из групп риска, например, с хроническими заболеваниями.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.08.21

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