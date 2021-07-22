Биолог назвал наиболее подверженные заражению штаммом «дельта» категории россиян

Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов рассказал, кому штамм коронавируса «дельта» грозит в первую очередь. Этот вариант инфекции более смертоносный, чем другие, пишет РИА «Новости».

«Он (штамм «дельта» – прим. ред.) просто распространяется среди групп риска очень активно. От него не умирают больше те люди, которые уже привиты, например, или которые переболели, – пояснил Харитонов. – А вот люди в возрасте, люди с отягчающими какими-то заболеваниями, которые не имеют иммунитета, от него умирают больше просто потому, что он доходит до них быстрее и в большем количестве заражает».

Ранее биолог оценил опасность новых штаммов коронавируса для привитых или переболевших. По его словам, полученный иммунитет частично защитит организм и облегчит течение болезни. Впрочем, вакцинация или перенесенная болезнь не защищают полностью от заражения.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова связала рост смертности в России с распространением нового штамма коронавируса «дельта». По оперативным данным, число летальных исходов в июне 2021 года выросло на 13,9% по сравнению с июнем прошлого года.

Москва, Зоя Осколкова

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